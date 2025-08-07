Предприятия Татарстана планируют привлечь 156 китайских работников в 2025 году

Пять предприятий Татарстана планируют привлечь 156 работников из Китая в 2025 году, что практически соответствует прошлогоднему уровню. Об этом сообщает пресс-служба Агентства инвестиционного развития республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Татарстанские предприятия планируют привлечь 156 китайских работников в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ Татарстанские предприятия планируют привлечь 156 китайских работников в 2025 году

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Основную долю составляют 150 человек, которых планирует привлечь филиал ООО «Китайская Национальная химическая инженерная и строительная Корпорация Севен» из Набережных Челнов. Отмечается, что компания ищет представителей рабочих профессий: электромонтеров, электрогазосварщиков, арматурщиков, стропальщиков и машинистов крана. Остальные предприятия республики хотят привлечь двух поваров и одного массажиста из КНР.

В 2024 году татарстанские предприятия планировали привлечь 153 гражданина Китая. Лидером тогда также был филиал «Китайской Национальной химической инженерной и строительной Корпорации Севен», заявивший о привлечении 140 работников. Китайских граждан также привлекали в нижнекамский промпарк «Пионер» и в сферу общественного питания.

Китайские работники составляют 1,3% среди всех иностранных работников, которых планируют привлечь татарстанские компании в 2025 году. Всего 86 предприятий заявили о намерении привлечь более 11,7 тыс. иностранцев.

Анар Зейналов