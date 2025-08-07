Начальника колонии №9 в Чувашии доставили на допрос в СК

Начальника исправительной колонии (ИК) № 9 в Чувашии доставили на допрос в СК, его подозревают по ч. 3 ст. 160 УК РФ (присвоение, совершенное с использованием служебного положения). Об этом рассказали в пресс-службе СУ СКР по Чувашии.

Согласно официальному сайту ИК №9, руководителем учреждения является Петр Рожнов.

По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года начальник колонии несколько раз фиктивно трудоустраивал осужденного на разные должности обслуживающего персонала в колонии. При этом подозреваемый не требовал исполнения трудовых обязанностей. В результате осужденный незаконно получил заработную плату на сумму 135 тыс. руб.

В пресс-службе СУ СКР по Чувашии на вопрос «Ъ Волга-Урал» о мотиве действий руководителя ИК сообщили, что обстоятельства произошедшего установят в ходе следствия. Вопрос об избрании меры пресечения решается в следственном управлении.

По данным сайта ИК №9, в колонии строгого режима могут содержаться до 750 осужденных.

Диана Соловьёва