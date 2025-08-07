ЦИК Татарстана зарегистрировал кандидатов от ЛДПР и КПРФ на выборы раиса

Центральная избирательная комиссия Татарстана зарегистрировала двух кандидатов на выборы главы региона 14 сентября. Удостоверения получили Руслан Юсупов от ЛДПР и Хафиз Миргалимов от КПРФ, сообщил председатель ЦИК Андрей Кондратьев.

Оба кандидата собрали достаточное количество подписей депутатов муниципальных образований для регистрации. Руслан Юсупов представил 394 достоверных подписей при необходимом минимуме 384, получив поддержку в 44 муниципальных районах и городских округах. Хафиз Миргалимов собрал 393 подписи в 43 муниципальных образованиях.

Как отметил Андрей Кондратьев, количество подписей «достаточное, даже с запасом».

Ранее ЦИК зарегистрировал действующего раиса Рустама Минниханова от «Единой России» и Виталия Смирнова от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость».

Анар Зейналов