Приволжская транспортная прокуратура начала проверку после сообщений об ухудшении самочувствия пассажиров теплохода «Лев Толстой», следовавшего по маршруту Москва — Казань. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Прокуратура проверит сообщения об отравлении пассажиров круиза Москва — Казань

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Прокуратура проверит сообщения об отравлении пассажиров круиза Москва — Казань

Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

По предварительным данным, несколько пассажиров круизного теплохода почувствовали себя плохо во время рейса. Информация о возможном отравлении появилась в социальных сетях.

Татарский транспортный прокурор проводит проверку соблюдения санитарно-эпидемиологического законодательства и прав пассажиров. Надзорные мероприятия ведутся совместно с Московской межрегиональной транспортной прокуратурой.

Источник «Ъ Волга-Урал», знакомый с ситуацией, сообщил, что речи о массовом отравлении не идет.

В компании «Водоходъ» «Ъ Волга-Урал» сообщили, что пассажиры не обращались с требованиями компенсации. Санитарно-эпидемиологическое состояние судна полностью соответствует требованиям нормативных документов. Все необходимые материалы предоставлены государственным надзорным органам. Круиз с 25 июля по 6 августа завершился штатно, на борту находилось 166 туристов. Судно уже вышло в очередной рейс по расписанию.

Четырехпалубный теплоход «Лев Толстой» проекта Q-056 построен в Австрии и рассчитан на 176 пассажиров. Судно принадлежит ООО «Водоходъ», которое, по данным Rusprofile, работает в сфере туристических услуг с 2004 года. Компанию с 2019 года возглавляет Ришат Багаутдинов. Выручка компании выросла с 4,1 млрд рублей в 2021 году до 5,9 млрд в 2022-м (последний год публикации отчетности), чистая прибыль увеличилась с 40,5 млн до 376,2 млн рублей.

Анар Зейналов