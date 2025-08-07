Председателя Союза художников Татарстана заподозрили в наезде на трех подростков

За рулем фургона, сбившего трех подростков на ул. Боевая в Казани 5 августа, оказался председатель правления Союза художников Республики Татарстан Альберт Шиабиев. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщил источник.

ДТП произошло вечером 5 августа на освещаемом пешеходном переходе. По данным прокуратуры Татарстана, водитель скрылся с места происшествия. В результате ДТП были госпитализированы две девочки 12 и 14 лет и 12-летний мальчик. Была организована процессуальная проверка, ее ход — на контроле прокуратуры.

Как сообщили в пресс-службе МВД по Татарстану, автомобиль «Форд Транзит» нашли на ул. Лесозаводская. Задержанный водитель рассказал, что управлял машиной в состоянии опьянения. Его направили на медицинское освидетельствование.

На подозреваемого составили административные материалы по ч. 2 ст. 12.27 (оставление места ДТП), ч. 2 ст. 12.37 (отсутствие полиса ОСАГО), ч. 2 ст. 12.3 (управление машиной без прав), ст.12.18 (непредоставление преимущества пешеходам) КоАП РФ. Водителя доставили в отдел полиции для рассмотрения материала мировым судьей.

В пресс-службе Следственного комитета РФ сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения). Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Республике Татарстан Руслану Султанову доложить о ходе расследования дела.

Диана Соловьёва