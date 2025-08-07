В рамках расследования уголовного дела против бывшего главы Актанышского района Татарстана Энгеля Фаттахова было арестовано имущество обвиняемого, его жены и ООО «Агрофирма Чишма» на общую сумму 173,2 млн руб. Как сообщил источник «Ъ Волга-Урал», среди арестованного имущества фигурирует столешница за 94 тыс. руб.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран У экс-главы Актанышского района арестовали столешницу за 94 тысячи рублей

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ У экс-главы Актанышского района арестовали столешницу за 94 тысячи рублей

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По данным источника, в ходе следствия также был наложен арест на квартиру за 15,8 млн руб., земельный участок на 23,8 млн руб., три здания на 18,6 млн руб., два сооружения на 12,7 млн руб., 27 единиц спецтехники за 69,6 млн руб., 13 единиц транспорта на 23,4 млн руб. и др.

Расследование уголовного дела против Энгеля Фаттахова было завершено, а материалы направлены в суд. Бывшего главу Актанышского района подозревают в нескольких эпизодах получения взяток, а также превышении должностных полномочий. Подробности дела — в материале «Суд дождался вице-премьера».

Диана Соловьёва