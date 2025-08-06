Главные новости за 6 августа. Кавказ

На южном склоне Эльбруса произошел сход селевой грязекаменной массы. Уточняется, что происшествие случилось около 15:30 на высоте около 3,2 тыс. м. Повреждений туристической инфраструктуры не зафиксировали.

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов выявили и остановили деятельность нескольких криптоферм. Неустановленные лица, владеющие майнинг-фермами, перегрузили энергосеть города. Незаконное подключение послужило причиной перебоев в энергоснабжении.

В Невиномысске местных жителей научат правильному поведению при объявленном режиме ракетной опасности и атаке БПЛА. Бесплатный инструктаж проведут специалисты «Управления по ЧС и ГО» 7 августа.

В январе-июне 2025 года в аптеках Дагестана было продано 23,3 млн упаковок лекарственных средств, что на 8,1% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было реализовано 25,6 млн упаковок.

Установлена причастность бывшего госсекретаря Дагестана Магомед-Султана Магомедова к хищению у государства «Дагнефтепродукта». У Магомед-Султана Магомедова и других фигурантов дела арестовали имущество на сумму 3 млрд руб. Следственные действия продолжаются.

Во время технического обслуживания и ремонта систем оповещения, которые пройдут 6 августа, вТруновском районе Ставрополья прозвучат сирены.