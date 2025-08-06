В Дагестане на 8% снизился объем продаж лекарств в 2025 году

В январе-июне 2025 года в аптеках Дагестана было продано 23,3 млн упаковок лекарственных средств, что на 8,1% меньше, чем в аналогичный период 2024 года, когда было реализовано 25,6 млн упаковок. Об этом сообщает РБК Кавказ со ссылкой на данные DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

За указанный период жители республики потратили на лекарства в аптеках 10,2 млрд руб., что на 8,2% больше, чем годом ранее.

В первую пятерку наиболее востребованных лекарственных средств вошли препараты для лечения воспалительных и ревматических заболеваний, препараты для снижения давления, обезболивающие, антибактериальные и назальные средства.

Также в число самых продаваемых лекарств вошли средства для лечения сахарного диабета, психоаналептики, половые гормоны, препараты от диареи и антикоагулянты.

Ранее «Ъ-Кавказ» сообщал, что в аптеках Ставропольского края в первом полугодии 2025 года объем продаж лекарственных препаратов составил в денежном выражении 15 млрд руб., что на 11,5% больше, чем в аналогичный период прошлого года. В натуральном выражении объем продаж сохранился на уровне аналогичного периода прошлого года — 40,4 млн упаковок.

Наталья Белоштейн