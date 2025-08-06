На южном склоне Эльбруса сошел селевой поток

На южном склоне Эльбруса произошел сход селевой грязекаменной массы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Кабардино-Балкарии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

Уточняется, что происшествие случилось около 15:30 на высоте около 3,2 тыс. м. Повреждений туристической инфраструктуры не зафиксировали.

Как ранее писал «Ъ-Кавказ», на город Тырныауз вечером 21 июля обрушился селевой поток, который заблокировал федеральную автомагистраль, соединяющую регион с Эльбрусом и горнолыжным курортом. По данным ведомства, сход селей связан с повышением температуры и увлажнением воздуха, что способствует активизации экзогенных процессов. В течение 6 августа в республике местами ожидаются сильные дожди, сильный шквалистый ветер, на реках — подъем уровней воды до неблагоприятных отметок, в горах — сход селей малого объема.

Константин Соловьев