Жителям Невинномысска проведут инструктаж по поведению во время ракетной и беспилотной опасности
В Невиномысске местных жителей научат правильному поведению при объявленном режиме ракетной опасности и атаке БПЛА. Инструктаж проведут специалисты «Управления по ЧС и ГО» 7 августа, об этом сообщил мэр города Михаил Миненков.
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
Спасатели также расскажут, как действовать при ЧП, вызванном заражением аварийно химически опасными веществами.
Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке и будет бесплатным.