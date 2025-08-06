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Жителям Невинномысска проведут инструктаж по поведению во время ракетной и беспилотной опасности

В Невиномысске местных жителей научат правильному поведению при объявленном режиме ракетной опасности и атаке БПЛА. Инструктаж проведут специалисты «Управления по ЧС и ГО» 7 августа, об этом сообщил мэр города Михаил Миненков.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Спасатели также расскажут, как действовать при ЧП, вызванном заражением аварийно химически опасными веществами.

Мероприятие состоится в Центральной городской библиотеке и будет бесплатным.

Мария Хоперская

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