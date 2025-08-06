В Махачкале обнаружили несколько подпольных криптоферм
В Махачкале сотрудники правоохранительных органов выявили и остановили деятельность нескольких криптоферм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Дагестан.
Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ
Неустановленные лица, владеющие майнинг-фермами, перегрузили энергосеть города. Незаконное подключение послужило причиной перебоев в энергоснабжении. Кроме того, возникла угроза пожаров в следствии короткого замыкания бытовых приборов.
Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также круг причастных лиц.