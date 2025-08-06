В Махачкале обнаружили несколько подпольных криптоферм

В Махачкале сотрудники правоохранительных органов выявили и остановили деятельность нескольких криптоферм. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Республике Дагестан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ Фото: Сафрон Голиков, Коммерсантъ

Неустановленные лица, владеющие майнинг-фермами, перегрузили энергосеть города. Незаконное подключение послужило причиной перебоев в энергоснабжении. Кроме того, возникла угроза пожаров в следствии короткого замыкания бытовых приборов.

Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, а также круг причастных лиц.

Мария Хоперская