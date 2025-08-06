Дело экс-вице-премьера Татарстана направили в суд, а на ремонт ЖК после атаки БПЛА выделили 9 млн

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение по делу бывшего вице-премьера и министра образования Энгеля Фаттахова. Его обвиняют в получении взяток на 26 млн рублей и превышении должностных полномочий при принуждении к передаче имущества на 157 млн рублей в 2015-2022 годах. В рамках расследования проведено более 50 обысков, допрошено свыше 170 свидетелей, на имущество обвиняемого наложен арест на 173 млн рублей. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Власти Татарстана утвердили выделение 8,98 млн рублей на ремонт кровли дома в ЖК «Манхэттен», поврежденного при атаке беспилотников 21 декабря 2024 года. Обломки БПЛА повредили шпиль 16-этажного дома по адресу Оренбургский тракт, 8д. Капремонт проведут за счет средств регионального оператора без включения в план региональной программы.

Сбербанк требует признать банкротом группу компаний «Сокол» с долгами на 476 млн рублей. Иск был подан в июне 2025 года, суд принял его к производству в июле после устранения нарушений. Группа компаний ранее была спонсором казанского футбольного клуба «Сокол», затем бенефициаром клуба стал Тимур Калимуллин, которого в июле приговорили к колонии за мошенничество.

51% отелей Татарстана прошли обязательную процедуру самооценки, что позволило республике войти в топ-20 регионов России по этому показателю. Процедуру необходимо завершить до 1 сентября, после чего непрошедшие классификацию отели исключат из единого реестра. В управлении Росаккредитации по ПФО ожидалось, что самооценку пройдут 70-75% татарстанских отелей.

В Чувашии пять жителей предстанут перед судом за незаконное обналичивание 5,5 млрд рублей через 39 фиктивных предприятий. С 2013 по 2018 год они помогали третьим лицам уклоняться от налогов и незаконно выводить деньги из организаций. За организацию схемы участники получили доход свыше 330 млн рублей, часть которого легализовали через покупку недвижимости. Дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар.

Председатель СК России Александр Бастрыкин потребовал доложить о падении лифта с семьей в Набережных Челнах. В кабине находились мужчина и его две дочери, которые самостоятельно покинули лифт после возобновления его работы. СУ СКР по Татарстану организовало процессуальную проверку по факту инцидента.

Анар Зейналов