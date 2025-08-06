Бывшего вице-премьера Татарстана будут судить за взятки на 26 млн рублей

Прокурор Татарстана Альберт Суяргулов утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении бывшего заместителя премьер-министра и министра образования Татарстана Энгеля Фаттахова. Его обвиняют в получении взяток и превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Республики Татарстан.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Дело экс-вице-премьера Татарстана о получении взяток на 26 млн рублей передано в суд

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ Дело экс-вице-премьера Татарстана о получении взяток на 26 млн рублей передано в суд

Фото: Василий Александров, Коммерсантъ

По версии следствия, в 2015–2022 годах Энгель Фаттахов, занимая различные должности в органах власти, получал взятки от предпринимателей за содействие в заключении подрядных договоров и муниципальных контрактов, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Республике Татарстан.

В частности, в 2018–2020 годах одна из строительных фирм провела реконструкцию его дома на сумму более 14 млн руб. за содействие в получении подрядов. В 2016–2017 годах, будучи вице-премьером и министром образования, он принудил директора ООО «Чишма» передать имущество компании стоимостью более 157 млн руб. в собственность принадлежащей ему «Агрофирмы Чишма». Также в 2021–2022 годах, возглавляя Актанышский район, Энгель Фаттахов за взятку передал муниципальное имущество стоимостью 29 млн руб. в пользование без договора аренды, причинив бюджету ущерб на 4 млн руб.

В рамках расследования проведено более 50 обысков, 13 экспертиз, допрошено свыше 170 свидетелей. На имущество обвиняемого, его супруги и агрофирмы наложен арест на сумму более 173 млн руб. Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

Уголовное дело против Энгеля Фаттахова возбудили в мае 2024 года. В ходе расследования сумма контрактов, которым экс-чиновник якобы содействовал, выросла с 28 млн до 188 млн руб. Кроме того, арест Энгеля Фаттахова неоднократно продлевали, последний раз — до 21 августа 2025 года.

В апреле 2025 года Энгеля Фаттахова уволили с поста главы Актанышского района в связи с утратой доверия.

Анар Зейналов