Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал доложить о падении лифта, в котором находился мужчина и его двое детей из Набережных Челнов. Об этом сообщает Информационный центр СК РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Бастрыкину доложат о падении лифта с семьей в Набережных Челнах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Бастрыкину доложат о падении лифта с семьей в Набережных Челнах

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В соцсетях появилась информация, что в одном из многоквартирных домов в Набережных Челнах обрушился лифт. Внутри кабины был местный житель и две его дочери. Мужчине не удалось связаться с диспетчерской службой. В результате семья самостоятельно покинула кабину, когда лифт возобновил работу. При этом в доме уже происходили подобные ситуации.

В СУ СКР по Татарстану организована процессуальная проверка. Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя следственного управления Руслану Султанову представить доклад о ходе и результатах процессуальной проверки.

Диана Соловьёва