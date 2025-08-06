51% отелей Татарстана прошли процедуру самооценки

51% татарстанских отелей прошли обязательную процедуру самооценки. Республика Татарстан попала в топ-20 регионов РФ с лучшими показателями прохождения процедуры самооценки. Об этом стало известно в ходе пресс-конференции «О взаимодействии Росаккредитации с субъектами РФ по работе в рамках подсистемы „Гостеприимство“».

Процедуру самооценки средств размещения необходимо пройти до 1 сентября. После этой даты отель, не прошедший классификацию, исключат из единого реестра. Гостиницы из реестра будут продолжать продвигаться владельцами агрегаторов и сервисами бронирования.

Глава Росаккредитации Дмитрий Вольвач отметил, что среднее время самооценки занимает два часа. Господин Вольвач заявил, что в ходе процедуры не аннулируют предыдущие сертификаты о звездности отелей.

Руководитель Управления Федеральной службы по аккредитации по Приволжскому федеральному округу Юлия Данилина ожидала, что 70–75% татарстанских отелей пройдут самооценку. Госпожа Данилина заявила, что показатель необходимо увеличить еще на 20%.

Сейчас в реестр входят 26,5 тыс. средств размещения. С начала 2025 года самооценку прошли 10,4 тыс. гостиниц.

Диана Соловьёва