Власти Татарстана утвердили выделение 8,98 млн рублей на капитальный ремонт кровли дома в ЖК «Манхэттен», поврежденного при атаке беспилотников в декабре 2024 года. Соответствующий проект постановления проходит антикоррупционную экспертизу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани выделят 9 млн рублей на ремонт шпиля ЖК, пострадавшего от атаки БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ В Казани выделят 9 млн рублей на ремонт шпиля ЖК, пострадавшего от атаки БПЛА

Фото: Артемий Шуматов, Коммерсантъ

Речь идет о 16-этажном дома по адресу Оренбургский тракт, 8д. Согласно документу, стоимость ремонтно-восстановительных работ составит 8,98 млн рублей, включая разработку проектной документации за 340 тысяч рублей и строительный контроль за 128 тысяч рублей. Капитальный ремонт проведут за счет средств регионального оператора без включения объекта в краткосрочный план региональной программы капремонта.

Ранее Кабмин Республики Татарстан утвердил механизм финансирования восстановления ЖК «Лазурные небеса», пострадавшего от атаки беспилотников в декабре 2024 года.

Утром 21 декабря 2024 года в Казани произошла атака беспилотников. Особенно пострадал ЖК «Лазурные небеса», где был поврежден фасад здания. Также БПЛА повредили ЖК «Манхеттен» и дом на улице Клары Цеткин.

Анар Зейналов