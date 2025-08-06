В Чувашии пять жителей предстанут перед судом по обвинению в незаконном обналичивании более 5,5 млрд руб. через фиктивные предприятия. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Чувашской Республики.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Чувашии пятеро предстанут перед судом по делу об обналичивании 5,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ В Чувашии пятеро предстанут перед судом по делу об обналичивании 5,5 млрд рублей

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным следствия, с марта 2013 года по март 2018 года обвиняемые осуществляли незаконные финансовые операции по обналичиванию денежных средств третьих лиц для уклонения от налогов и незаконного вывода денег из организаций. Для этого они создали 39 фиктивных предприятий, оформленных на подставных лиц.

За организацию схемы участники группы получили доход свыше 330 млн руб. Часть полученных денег они легализовали путем приобретения имущества и объектов недвижимости.

Участникам группы вменяют пп. «а», «б» ч. 2 ст. 172 УК РФ (осуществление незаконной банковской деятельности), ч. 2 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей) и пп. «а», «б» ч. 4 ст. 174.1 (легализация денежных средств, приобретенных в результате совершения преступления). Уголовное дело направлено в Калининский районный суд Чебоксар для рассмотрения по существу.

Анар Зейналов