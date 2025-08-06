Продажи препаратов для похудения на Кубани за полгода выросли на 19%

В Краснодарском крае за первое полугодие 2025 года продажи препаратов и биодобавок для снижения веса увеличились на 19% до 277 тыс. упаковок по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом сообщают «Ведомости Юг» со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

В денежном выражении рост составил 21% — с 269 млн руб. в 2024 году до 327 млн руб.в текущем году. Увеличение зафиксировали в обеих категориях товаров.

Реализация биологически активных добавок выросла на 23% до 220 тысяч единиц в упаковках и на 30% до 112,6 млн руб. в стоимостном выражении. Продажи лекарственных препаратов против ожирения поднялись на 9% по количеству и на 17% по выручке до 214 млн руб.

Онлайн-торговля также показала положительную динамику. За шесть месяцев через интернет реализовали 28,5 тысячи упаковок средств для похудения — на 12% больше годового показателя. Выручка от интернет-продаж превысила 41 млн руб, увеличившись на 19%. Максимальный прирост отмечен в сегменте биодобавок — на 14% по упаковкам и на 47% по доходам.

Среди лекарственных препаратов наибольшим спросом пользовались «Редуксин» (43% всех продаж), «Голдлайн» (36%) и «Орлистат» (10%). В категории БАДов лидировали «Витамир Псиллиум», «Эвалар Липотропный фактор» и «Эвалар Турбослим», на которые пришлось 31% структуры спроса.

Ранее «сЪ-Кубань» сообщал, что в Краснодарском крае продажи семаглутида, продаваемого под торговыми марками «Семавик», «Оземпик» и «Квинсента» в 2024 году выросли в 4,09 раза в денежном выражении и в 7,24 раза в упаковках по отношению к аналогичному периоду прошлого года.

Анна Гречко