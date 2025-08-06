NYP: США могут не ввести санкции против России по истечении срока ультиматума

Введение США новых санкций против России по истечении 10-дневного срока, установленного Дональдом Трампом для урегулирование на Украине, «не является неизбежным», сообщает The New York Post (NYP) со ссылкой на источник. По его словам, администрация США «настойчиво добивается заключения сделки», потому что для господина Трампа это всегда предпочтительнее.

29 июля Дональд Трамп заявил, что дает России 10 дней на достижение договоренностей по конфликту на Украине. Сегодня в Москву прилетел его спецпосланник Стив Уиткофф. Кремль допускал, что дипломат снова встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. После переговоров в Москве США намерены принять решение по новым ограничениям. Агентство Reuters писало, что господин Путин вряд ли пойдет на уступки по ультиматуму.

Об отношениях Москвы и Вашингтона — в материале «Ъ» «Лодки лодками, но могут быть и сделки».