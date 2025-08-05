Reuters: Путин вряд ли пойдет на уступки Трампу по ультиматуму

Источники агентства Reuters, близкие к Кремлю, считают, что президент России Владимир Путин вряд ли подчинится ультиматуму президента США Дональда Трампа. Господин Трамп пообещал ввести санкции против России и 100-процентные пошлины на товары ее торговых партнеров, если за 10 дней не будет урегулирован конфликт на Украине. Срок ультиматума истекает 8 августа.

«По словам трех источников, знакомых с обсуждениями в Кремле, решимость Путина продолжать в том же духе продиктована его верой в победу России и скептицизмом в отношении того, что новые санкции США будут иметь серьезные последствия», — говорится в материале агентства.

Два источника Reuters сказали, что российский президент понимает, что, возможно, упускает улучшить отношения с США и в целом с Западом, но «военные цели для него важнее». Один из собеседников агентства отметил, что неясно, выполнит ли Дональд Трамп свой ультиматум. По словам источника, «он и раньше угрожал», а затем не предпринимал никаких действий.