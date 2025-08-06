Главные новости к утру 6 августа

Президент США Дональд Трамп заявил, что Соединенные Штаты примут решение о введении импортных пошлин в отношении России и ее торговых партнеров после переговоров в Москве. «Завтра у нас встреча с Россией. Посмотрим, что произойдет. Тогда мы и примем решение»,— сказал он.

Египетская AlMasria и филиппинская SEAIR предложили вывести из России простаивающие Airbus A320neo авиакомпании S7, сообщили «Ъ» источники. Лайнеры с американскими двигателями Pratt&Whitney не могут обслуживаться в РФ из-за санкций.

«Белые хакеры» протестировали защиту российских компаний из ключевых отраслей и с первого раза смогли добраться до критически важных систем в трех случаях из пяти. Наиболее уязвимыми оказались малые предприятия, а торговля и промышленность — в числе самых легко атакуемых отраслей, в отличие от финансового сектора.

Виталий Ванцев, совладелец аэропорта Внуково, вновь пытается найти покупателей на компанию с лицензией на месторождение Великое в Астраханской области, возможные запасы которого оцениваются в 320 млн тонн нефти. Актив продается за $1,3 млрд, участники рынка считают инвестицию в месторождение рискованной.

В июле на фоне возросшей волатильности курса рубля резко выросли объемы биржевых сделок с валютой. Суммарный объем торгов юанем составил 2,3 трлн руб., что стало максимумом с февраля этого года, а средний размер дневных торгов превышал 100 млрд руб. Спекулянты активно играли на колебаниях курса на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа.

Четыре мужчины погибли в Куркинском районе Тульской области в результате детонации взрывного устройства. Случай произошел 5 августа неподалеку от частных домов в Куркино. Других деталей не сообщается.

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на сумму $104 млн. Основным подрядчиком по контракту выступит британская компания BAE Systems.

Президент США Дональд Трамп проведет 8 августа встречу с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на источники.