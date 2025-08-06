Цена Великой нефти

Виталий Ванцев, совладелец аэропорта Внуково, вновь пытается найти покупателей на компанию с лицензией на месторождение Великое в Астраханской области, возможные запасы которого оцениваются в 320 млн тонн нефти. Актив продается за $1,3 млрд, участники рынка считают инвестицию в месторождение рискованной.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На продажу выставлено 100% АО НГК АФБ, владеющего лицензией на разработку месторождения Великое в Астраханской области за 1,3 млрд (104,05 млрд руб. по курсу ЦБ на среду). Объявление есть на площадке Nedraru. Возможные запасы месторождения — 323 млн тонн нефти, говорится в презентации. Извлекаемые запасы при расчете для варианта 2P (добыча на режиме истощения, без систем поддержания пластового давления) — 35,94 млн тонн. Геологические запасы, поставленные на баланс,— 81,74 млн тонн. Бенефициар АФБ — Виталий Ванцев, совладелец аэропорта Внуково, следует из отчета АФБ за 2024 год. Господин Ванцев отказался от комментариев.

НГК АФБ вела разведку на Тамбовском участке недр с 2005 года, а в 2012 году было открыто месторождение Великое площадью 700 кв. км. В 2014 году бывший тогда главой Минприроды Сергей Донской говорил, что это одно из крупных месторождений, открытых за последнее время на суше, сравнив его с Ванкорским месторождением «Роснефти» в Красноярском крае (начальные извлекаемые запасы — 480 млн тонн нефти и конденсата).

Великое относится к месторождениям с трудноизвлекаемой нефтью (ТРИЗ). Согласно презентации, в 2025 году на объекте началось возведение инфраструктуры. Завершение строительства и ввод ключевых установок планируются в 2027 году, а выход на проектную мощность — в 2028-м. Вероятно, НГК АФБ стремится привлечь инвесторов до начала добычи. В Минприроды сообщили “Ъ”, что срок ввода месторождения Великое в промышленную разработку в соответствии с условиями лицензии — не позднее 31 декабря 2029 года.

В отчетности НГК АФБ говорится, что деятельность компании осуществляется в рамках договора целевого финансирования первого этапа разведочных работ на месторождении на сумму 4,5 млрд руб. Финансирование процесса обеспечивается участником общества кипрской Homeron Industries Ltd., а также аффилированной структурой АО «Компания Юнокс», говорится в отчетности.

Виталий Ванцев давно пытается привлечь инвесторов для разработки Великого. Зимой 2014 года в Минприроды объявили, что контрольный пакет АФБ планирует приобрести «Газпром нефть». Но в 2015 году Forbes сообщил, что последняя отказалась от сделки. Как сообщали источники издания, нельзя исключать, что запасы месторождения завышены. В 2020 году господин Ванцев рассказывал «Ведомостям», что все еще намерен привлечь профильных инвесторов в АФБ. «Само по себе месторождение непростое, потому что достаточно большая глубина — 4,5 тыс. м. Соответственно, и себестоимость скважин достаточно дорогая»,— говорил бизнесмен.

Два источника “Ъ” в крупных нефтекомпаниях сообщили, что такие игроки не заинтересованы в активе. Они также отмечают, что реальные запасы месторождения могут быть значительно ниже заявленных. «Сложный актив, с тяжелой геологией, сомневаюсь, что удастся в нынешней ситуации найти покупателя»,— добавил другой собеседник “Ъ”.

Управляющий партнер Kasatkin Consulting Дмитрий Касаткин говорит, что рентабельность разработки будет зависеть от физико-химических характеристик залежей, в том числе уровня обводненности и содержания серы. Потенциальную стоимость актива аналитики оценивает в 20–40 млрд руб. Он также отмечает, что итоговая цифра зависит от стадии готовности проекта, геологических рисков, инфраструктурной доступности и качества ресурсов.

По данным Минэнерго, запасы трудноизвлекаемой нефти в РФ за последние десять лет выросли более чем на 4 млрд тонн. Более половины извлекаемых запасов нефти РФ можно отнести к «трудной» категории, отмечали в министерстве. Минэнерго совместно с нефтяными компаниями планирует разработать меры, которые должны стимулировать разработку ТРИЗ, говорил в июне вице-премьер Александр Новак.

Ольга Семеновых, Айгуль Абдуллина