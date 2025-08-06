Дональд Трамп оживил валютный рынок

В июле на фоне возросшей волатильности курса рубля резко выросли объемы биржевых сделок с валютой. Так, суммарный объем торгов юанем составил 2,3 трлн руб., что стало максимумом с февраля этого года, а средний размер дневных торгов превышал 100 млрд руб. Спекулянты активно играли на колебаниях курса на фоне резких заявлений президента США Дональда Трампа. Кроме того, дополнительные объемы валюты предложили экспортеры, которые готовили рубли для уплаты квартальных налогов и годовых дивидендов. В отсутствие дальнейшей эскалации объемы торгов могут снизиться, однако курс юаня может вырасти за счет снижения ставок по рублевым инструментам.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

Активность торгов с китайской валютой в июле на Московской бирже вернулась к значениям начала года. По оценке “Ъ”, основанной на данных опроса участников валютного рынка, по итогам месяца суммарный объем торгов юанем с поставкой «завтра» достиг 2,31 трлн руб., максимального значения с февраля. Это почти на 46% выше значения июня и на 20% — показателя июля 2024 года (первого полного месяца после введения жестких санкций со стороны США в отношении Московской биржи). При этом среднедневной показатель вырос лишь на 27%, но впервые с марта превысил отметку 100 млрд руб.

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Активность участников рынка была неравномерно распределена в течение месяца и определялась тональностью заявлений президента США Дональда Трампа. 11 июля он пригрозил «важным заявлением» по России в связи с недовольством ее действиями на Украине. Это спровоцировало активную игру против российской валюты: объем превысил 173 млрд руб., а курс юаня вырос на 1,2%, до 10,95 руб./CNY. Впрочем, опасения оказались напрасными, и 14 июля Дональд Трамп лишь ограничился объявлением дедлайна на достижение договоренностей между Москвой и Киевом в 50 дней. Это успокоило валютный рынок: курс китайской валюты опустился на 0,8%, до 10,86 руб./CNY, а объемы торгов составили 146 млрд руб.

Еще один всплеск активности пришелся на окончание месяца, после того как президент США внезапно сократил срок дедлайна для России до 10–12 дней. На этом фоне курс юаня вырос за два дня на 3,3%, до 11,42 руб./CNY, а объемы торгов составили 125–148 млрд руб. В следующие два дня курс снизился на 2,8%, до 11,09 руб./CNY, а объемы торгов составили 132–135 млрд руб. «Когда после полутора месяцев застоя котировки резко взлетают на новостях и выходят вверх из привычного торгового диапазона, это как минимум приводит к закрытию коротких торговых позиций теми, кто играл на укрепление рубля. После того как первые эмоции улеглись, дополнительные объемы торгов создали спекулянты, которые опять укрепили рубль примерно до прежних уровней»,— поясняет аналитик ФГ «Финам» Александра Потавина.

Участники рынка отмечают возросшую в июле активность экспортеров, которые готовили рубли для уплаты квартального налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, а также выплату дивидендов. В минувшем месяце «Роснефть» заплатила акционерам 156 млрд руб., еще около 100 млрд руб. выплатил «Сургутнефтегаз». Главный экономист банка «Зенит» Марина Никишова обращает внимание на рост продаж валюты со стороны экспортеров в конце месяца на фоне резкого ослабления рубля из-за обострившихся геополитических рисков. Таким образом, компании воспользовались более привлекательными уровнями для конвертации. «Спрос в июле мог также возрасти из-за отпусков и предоплаты осеннего импорта, который сезонно в июле выше, чем в июне»,— считает начальник управления макроэкономического анализа Совкомбанка Никита Кулагин.

В ближайшие недели участники рынка не ждут заметного роста объемов торгов, но не исключают снижения курса рубля. «В случае отсутствия новых шоков со стороны геополитики объемы торгов могут остаться вблизи значений последних месяцев»,— отмечает Никита Кулагин. В таких условиях на первое место выйдут дальнейшие шаги Банка России по снижению ключевой ставки. Аналитики банка «Зенит» не исключают того, что к концу года регулятор снизит ее до 16%. «Это будет снижать интерес к рублевым инструментам, способствовать ослаблению рубля и увеличивать спрос на валюту. На этом фоне к концу 2025 года курс юаня может дойти до 12,8–13,1 руб./CNY»,— оценивает Марина Никишова.

Виталий Гайдаев