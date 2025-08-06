Госдеп одобрил продажу Украине услуг для ремонта гаубиц М777 на $104 млн

Госдепартамент США одобрил возможную продажу Украине оборудования и услуг по ремонту гаубиц M777 на сумму $104 млн. Об этом сообщило Агентство по сотрудничеству в области безопасности Пентагона (DSCA).

По информации агентства, Киев запросил у США «оборудование, услуги по ремонту и долгосрочному обслуживанию» 155-мм гаубиц M777. Основным подрядчиком по контракту выступит британская компания BAE Systems.

Помимо этого, Госдепартамент США одобрил отдельную продажу Украине услуг по транспортировке грузов и сопутствующего оборудования на сумму $99,5 млн.

В заявлении DSCA говорится, что эта продажа укрепит способность Украины отражать угрозы и соответствует целям США в сфере внешней политики и национальной безопасности.