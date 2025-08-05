В Сочи будут судить местного жителя, сбившего водителя скутера

Полиция Сочи завершила расследование уголовного дела по факту ДТП, в результате которого погиб 20-летний водитель скутера. Уголовное дело о нарушении ПДД (ч. 3 ст. 264 УК РФ) возбуждено против 58-летнего местного жителя, сообщила пресс-служба УВД по Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

По версии следствия, 18 ноября 2024 года обвиняемый, управляя автобусом «ПАЗ» на улице Пластунской, начал перестраиваться из левой полосы в правую. В этот момент автобус столкнулся со скутером, который совершил наезд на металлическое ограждение. От полученных травм водитель скутера скончался.

В настоящее время уголовное дело передано в суд. Обвиняемому грозит до пяти лет лишения свободы.

Дмитрий Холодный