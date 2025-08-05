Швеция, Норвегия и Дания купят американского оружия для Украины почти на $500 млн

Швеция, Норвегия и Дания выделят около $486 млн на покупку американского оружия для Украины, следует из заявления правительства Норвегии.

«Швеция, Норвегия и Дания совместно профинансируют один из первых пакетов в рамках новой инициативы "Список приоритетных потребностей Украины" (PURL)»,— сказано в норвежском пресс-релизе. Согласно нему, доля Норвегии в пакете составит около $135 млн. Министр обороны Швеции заявил на пресс-конференции, что Стокгольм выделил $275 млн.

Накануне Нидерланды стали первой из стран-участниц НАТО, принявших участие в инициативе PURL. Глава нидерландского Минобороны Рубен Брекелманс заявил, что страна выделит $500 млн военной помощи. В своем сообщении он отметил, что существенное внимание в программе уделено противовоздушной обороне Украины. Об этом сказано и в сегодняшнем заявлении Норвегии.

В июле президент США Дональд Трамп заявил о возобновлении поставок американского оружия на Украину, но платить за него должны будут европейские союзники Киева. Одна из заявленных целей этого плана — восстановление украинской системы ПВО. Белый дом предложил странам Европы предоставить Украине собственные системы Patriot в обмен на скорую замену от Соединенных Штатов. Однако спрос на комплексы превышает предложения.

Подробнее — в материале «В Европе возник дефицит Patriot».