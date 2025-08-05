В Мартыновском районе нашли свалку на месте сельхозугодий
В Мартыновском районе специалисты Россельхознадзора зафиксировали нарушение земельного законодательства, то есть захламление угодий мусором. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.
Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ
Сухие деревья и корни, строительный мусор, битое стекло, пластик и навоз располагались на участке в 2,5 га, арендованном физлицом. При этом признаков ведения сельхоздеятельности специалисты не обнаружили.
«Размещение захламлений на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения негативно сказывается на процессах сохранения, воспроизводства и повышения природного плодородия почв и приводит к ухудшению качества земель сельскохозяйственного назначения, их деградации», - отмечается в сообщении надзорного ведомства.
Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе с начала года ликвидировали 17 несанкционированных свалок на сельскохозяйственных участках общей площадью более 10 га. По факту захламления возбудили 16 административных дел. При этом рецидивов образования свалок специалисты не обнаруживали.