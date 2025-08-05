В Мартыновском районе нашли свалку на месте сельхозугодий

В Мартыновском районе специалисты Россельхознадзора зафиксировали нарушение земельного законодательства, то есть захламление угодий мусором. Об этом сообщает пресс-служба управления ведомства по Ростовской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ Фото: Константин Франовский, Коммерсантъ

Сухие деревья и корни, строительный мусор, битое стекло, пластик и навоз располагались на участке в 2,5 га, арендованном физлицом. При этом признаков ведения сельхоздеятельности специалисты не обнаружили.

«Размещение захламлений на территории земельного участка сельскохозяйственного назначения негативно сказывается на процессах сохранения, воспроизводства и повышения природного плодородия почв и приводит к ухудшению качества земель сельскохозяйственного назначения, их деградации», - отмечается в сообщении надзорного ведомства.

Как ранее сообщал «Ъ-Ростов», в регионе с начала года ликвидировали 17 несанкционированных свалок на сельскохозяйственных участках общей площадью более 10 га. По факту захламления возбудили 16 административных дел. При этом рецидивов образования свалок специалисты не обнаруживали.

Константин Соловьев