Спрос на долгосрочную аренду в Краснодаре в июле вырос почти на 24%

В Краснодаре в июле 2025 года интерес к долгосрочной аренде жилья увеличился на 23,9% по сравнению с июнем. Об этом «Ъ-Кубань» сообщили в сервисе «Яндекс Аренда».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Медианная стоимость найма квартир в городе составила 27 тыс. руб., показав рост на 0,3%. При этом аренда студий в среднем стоила 22 тыс. руб. (–0,1%), однокомнатных квартир — 25 тыс. руб. (+1,6%), двухкомнатных — 35 тыс. руб. (–0,1%). Предложение на рынке увеличилось на 1,3%.

По данным платформы, в целом по 16 городам-миллионникам медианная ставка найма в июле составила 35 тыс. руб. (+2,4% за месяц). В то же время предложение жилья сократилось на 2,7%.

Наиболее заметный рост стоимости зафиксирован в Санкт-Петербурге (+8,5%), Самаре (+6,7%) и Перми (+4,7%). В Краснодаре рост стоимости аренды оказался умеренным на фоне активного спроса и стабильного объема предложений.

Ранее «Ъ-Кубань» сообщал, что в июле медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Краснодара составила 145 тыс. руб., что на 1,3% ниже показателя предыдущего месяца. Одновременно объем доступных предложений в данном сегменте вырос на 4,7%.

Анна Гречко