В Краснодаре снизились цены на «квадрат» в новостройках из-за роста предложения

В июле медианная стоимость 1 кв. м в новостройках Краснодара составила 145 тыс. руб., что на 1,3% ниже показателя предыдущего месяца. Одновременно объем доступных предложений в данном сегменте вырос на 4,7%, сообщает пресс-служба «Яндекс Недвижимости».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

По данным сервиса, медианная полная стоимость квартиры на первичном рынке города достигла 7,3 млн руб. при средней площади 50,2 кв. м.

В целом по российским городам-миллионникам медианная стоимость метра на первичном рынке в июле увеличилась на 1,1% относительно июня и составила 188 тыс. руб. Рост цен зафиксирован в 8 из 16 мегаполисов, стагнация — в трех городах, снижение — в пяти. Общее количество предложений в новостройках городов-миллионников сократилось на 3,4%.

«Краснодар демонстрирует снижение цен на новостройки при увеличении объема предложений»,— комментирует коммерческий директор «Яндекс Недвижимости» Евгений Белокуров.

По словам руководителя, динамика подтверждает, что покупатели ожидали смягчения денежно-кредитной политики, а застройщики корректировали ценовые стратегии для поддержания спроса. В ближайшие месяцы возможен частичный переток средств с депозитов на рынок недвижимости.

Лидерами по медианной стоимости квадратного метра в новостройках стали Москва (451 тыс. руб.), Санкт-Петербург (280 тыс. руб.), Казань (245 тыс. руб.), Нижний Новгород (190 тыс. руб.) и Уфа (178 тыс. руб.).

Наиболее существенный рост цен зафиксирован в Уфе (6%), Москве (4,2%) и Челябинске (2,2%). Максимальное снижение отмечено в Самаре (2,5%), Воронеже (1,3%) и Краснодаре (1,3%).

Анна Гречко