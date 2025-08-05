Прогресс поделят пополам

Белый дом формализовал отношения между государством и компаниями в развитии сквозных, то есть применимых в разных отраслях, технологий. Подписанное Михаилом Мишустиным постановление правительства утверждает правила подготовки сквозных проектов и требования к соглашениям о них между правительством и бизнесом. Также документ требует паритетного финансового участия государства и компаний в проектах, регламентирует мониторинг их исполнения и описывает контроль за расходованием бюджетных средств. В случае недофинансирования частной стороной правительство сможет сокращать свои вложения и править соглашения ради оптимизации бюджетных расходов. Де-факто документ вводит новые условия в реализацию технологической политики РФ, значительно пересмотренной после изоляции этой сферы от мирового технологического развития после 2022 года.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Правительство утвердило правила сотрудничества государства и бизнеса в вопросе развития сквозных технологий (способных быть применимыми в разных областях экономики — искусственный интеллект, квантовые вычисления и др.). Постановление Белого дома, подписанное премьером Михаилом Мишустиным, опубликовано 31 июля и вступит в силу спустя полгода. В документе прописаны условия, на которых заключаются и расторгаются соглашения о развитии таких технологий, составляется план по реализации проектов и осуществляется мониторинг за их исполнением. Помимо этого документ определяет типовую форму соглашения, заключаемого между правительством и организациями, осуществляющими реализацию проектов,— компаниями с госучастием, госкорпорациями и другими юрлицами.

Порядок согласования сквозных проектов в общем виде теперь выглядит следующим образом: организация разрабатывает план мероприятий проекта и направляет его профильному ведомству. Отраслевой регулятор проверяет документ и оценивает целесообразность проведения работ: учитываются паспорт проекта с ключевой информацией по нему (ожидаемые результаты, сильные и слабые стороны, бизнес-план и т. д.), плановый период реализации и плановый объем финансирования, потенциальные ограничения. По результатам проверки отраслевое ведомство составляет заключение и направляет его в Минфин, задача которого — сформировать позицию насчет возможности поддержать проект за счет бюджетных средств.

Затем профильное ведомство направляет доклад курирующему вице-премьеру, а тот, в свою очередь, определяет координационный орган для рассмотрения документа. После утверждения проекта между правительством и организацией-инициатором подписывается соглашение, в которое как по инициативе компании, так и по инициативе отраслевого ведомства или Белого дома могут быть внесены изменения.

Кроме того, постановление обязывает отраслевые министерства отслеживать исполнение соглашений инициаторами. Для этого компании будут предоставлять ведомствам отчетную документацию, а сводные заключения по ней будут поступать в Минэкономики. Одна из основных задач такого мониторинга — контроль выделенных на проекты бюджетных средств. Их объем постановлением жестко ограничен и не может превышать долю собственных или заемных инвестиций компаний. Отмечается, что на основе результатов мониторинга соглашение может быть скорректировано с целью оптимизации бюджетных расходов. Де-факто речь идет о том, что при недоинвестировании со стороны инициатора проекта государство, соответственно, сократит объем своих вложений.

Так называемые сквозные технологии правительство развивает в рамках нацпроекта «Цифровая экономика» (см. “Ъ” от 21 февраля 2021 года). Изначально деятельность велась с «исследовательской точки зрения», и правительство готово было вкладываться в проекты, перспективные даже на довольно длинных горизонтах. Однако после начала военной операции РФ на Украине и последовавших за ней санкций властям пришлось пересматривать свои технологические приоритеты, отказавшись от части наиболее далеких от практической реализации, особенно вне доступа к самому современному оборудованию (как, например, нейротехнологии), и дополнив перечень проектами «технологического суверенитета» (для удовлетворения актуальных потребностей авиапрома, сложного машиностроения и т. п.).

Отметим, что уже тогда курировавший тему первый вице-премьер Андрей Белоусов (сейчас — министр обороны) требовал соответствия объемов частных инвестиций бюджетным на условиях расширения госфинансирования (см. “Ъ” от 18 июля 2022 года). А чтобы дать дорогу новым разработкам, было принято решение вовлечь в процесс частный бизнес, который должен был вывести продукцию на рынок (ранее в сквозных проектах могли участвовать преимущественно крупные госкомпании; см. “Ъ” от 30 декабря 2022 года).

В 2023 году правительство сформировало новый перечень важных направлений технологического развития РФ до 2030 года: он был актуализирован с учетом смены государственных приоритетов на импортозамещение (см. “Ъ” от 10 апреля 2023 года). В том же году Минэкономики подготовило в развитие этой концепции проект закона «О технологической политике в РФ», который в 2024 году внесли в Госдуму (см. “Ъ” от 25 сентября 2023 года и от 24 мая 2024 года). В 2025 году работа в данном направлении была продолжена: для реализации соответствующего закона Минэкономики разработало два пакета подзаконных актов (см. “Ъ” от 8 апреля). Опубликованное же в конце июля постановление продолжает конкретизировать особенности регулирования данного вопроса.

Полина Попова