Главные новости за 4 августа. Кавказ

В Северной Осетии за шесть месяцев 2025 года появилось 52 новых субъекта малого и среднего бизнеса в сфере туризма. За последние три года количество предпринимателей в республике выросло на 60%.

В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары до +43°С. В низменных районах 4–6 августа ожидается сильная жара до +43°С, в предгорных районах столбик термометра может подняться до +41°С, в горных районах республики — до 39°С.

В Дербентском районе Дагестана строится солнечная электростанция с общим объемом инвестиций в 6,2 млрд руб. Электростанция создаст 25 постоянных рабочих мест и 200 рабочих мест на стадии строительства. Налоговые отчисления составят 60 млн руб. в год.

Сотрудники ФСБ ликвидировали в Кабардино-Балкарии троих участников международной террористической организации, которые готовили нападение на правоохранителей и оказали вооруженное сопротивление при задержании.

Жители Ставрополья накопили 545 млрд рублей на банковских счетах. Сбережения жителей Ставропольского края за год увеличились на 19%, тогда как объем кредитов сократился на 36%.

Администрация Махачкалы планирует в этом году приобрести 84 новых автобуса в рамках федерального проекта «Обновление общественного транспорта». На семь городских маршрутов они выйдут в 2026 году.