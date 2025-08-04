В Махачкале на городские маршруты выйдут 84 новых автобуса в 2026 году

В Махачкале на городских маршрутах появятся 84 новых автобуса в 2026 году

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ Фото: Игорь Евдокимов, Коммерсантъ

Администрация Махачкалы планирует в этом году приобрести 84 новых автобуса в рамках федерального проекта «Обновление общественного транспорта». На семь городских маршрутов они выйдут в 2026 году. Об этом сообщает пресс-служба местной администрации.

По информации ведомства, чтобы стать участником проекта, необходимо соблюдать условие — установить регулируемые тарифы на проезд. Однако из-за ограниченных возможностей муниципального бюджета, администрация Махачкалы вынуждена повысить эти тарифы, при этом они остаются ниже экономически обоснованных.

Межтарифную разницу перевозчикам компенсируют из городского бюджета. В этом году на эти цели предусмотрено около 370 млн руб., а на 2026 год —более 670 млн руб.

Отмечается, что по этому проекту в 2024–2025 годах на городские маршруты вышли 92 автобуса большой и средней вместимости на газомоторном топливе, приспособленные для перевозки маломобильных групп граждан и оборудованные кондиционерами, валидаторами, камерами видеонаблюдения, вайфаем, USB-розетками.

Наталья Белоштейн