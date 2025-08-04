В Дагестане объявили экстренное предупреждение из-за сильной жары до +43°С

В низменных районах Дагестана 4–6 августа ожидается сильная жара до +43°С, в предгорных районах столбик термометра может подняться до +41°С, в горных районах республики — до 39°С. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Республике.

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В ведомстве предупредили, что из-за прогнозируемых высоких температур есть вероятность деформации асфальтового покрытия и железнодорожного полотна, а также отключений электричества по причине перегрева трансформаторных подстанций.

По предгорным, местами по низменным, приморским и горным районам республики ожидается чрезвычайная пожароопасность 5 класса, в том числе в Дербентском, Каякентском, Ногайском и других районах, а также в Избербаше и Южно-Сухокумске.

Местами по низменным, приморским и горным районам Дагестана, в том числе в Махачкале, Хасавюрте и Кизляре, ожидается высокая пожароопасность 4 класса.

Наталья Белоштейн