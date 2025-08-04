В Дагестане строят солнечную электростанцию за 6,2 млрд рублей

В Дербентском районе Дагестана строится солнечная электростанция с общим объемом инвестиций в 6,2 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Минэнерго республики.

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Станция разместится на площади в 305 га. Планируется, что проект ООО «Новая энергия» мощностью в 100 МВт будет введен в эксплуатацию в 1 квартале 2026 года. Сейчас подрядчик приступил к монтажу опорных конструкций для солнечных модулей.

Уточняется, что электростанция создаст 25 постоянных рабочих мест и 200 рабочих мест на стадии строительства. Налоговые отчисления составят 60 млн руб. в год.

Константин Соловьев