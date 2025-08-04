Жители Ставрополья накопили 545 млрд рублей на банковских счетах

Сбережения жителей Ставропольского края за год увеличились на 19%, тогда как объем кредитов сократился на 36%. Об этом сообщает пресс-служба отделения по Ставропольскому краю Южного главного управления Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

На начало июля 2025 года ставропольцы разместили на банковских депозитах и счетах почти 545,6 млрд руб. без учета средств на счетах эскроу. За год накопления жителей региона увеличились на 19%. Этот показатель превышает среднее значение по СКФО (14,3%), но уступает общероссийскому уровню (21,3%).

В первом полугодии 2025 года банковские депозиты сохраняли привлекательность благодаря высоким процентным ставкам. Несмотря на некоторое снижение с января, их уровень оставался близким к историческому максимуму. В мае средневзвешенная ставка по рублёвым депозитам сроком до года в СКФО составила 18,9% годовых, по вкладам свыше года — 17,4%.

Ставропольский край занимает лидирующую позицию в округе по объему сбережений граждан — на его долю приходится почти 60% привлеченных средств в СКФО. Жители региона чаще выбирают срочные депозиты.

«Сейчас они остаются более выгодными, потому что Банк России поддерживает высокие ставки в экономике. Это помогает охладить спрос и способствует снижению инфляции. По прогнозу, годовая инфляция вернётся к 4% в 2026 году и останется вблизи этого уровня в дальнейшем»,— прокомментировал управляющий Отделением Ставрополь Южного ГУ Банка России Георгий Тикунов.

Одновременно жители края стали реже обращаться за займами, что соответствует общероссийской тенденции. За первое полугодие банки предоставили ставропольцам свыше 137,8 млрд руб. заемных средств — почти на 36% меньше аналогичного периода прошлого года. В результате розничный кредитный портфель региона на начало июля 2025 года за год уменьшился на 3,6% (по России — на 3,3%).

Тат Гаспарян