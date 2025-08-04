В «Черноморце» планируют разорвать контракты с высокооплачиваемыми игроками

По данным инсайдера Сергея Ильева, новороссийский «Черноморец» планирует до закрытия трансферного окна расторгнуть контракты с несколькими высокооплачиваемыми игроками. Главным кандидатом на уход, по его словам, считается Владислав Мастерной (один гол и две голевые передачи в трех матчах) — если покупатель не найдется, клуб воспользуется опцией одностороннего расторжения с выплатой трехмесячного оклада. Об этом инсайдер сообщил в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ФК «Черноморец» Фото: пресс-служба ФК «Черноморец»

Под сокращение также может попасть Василий Черов, хотя его потеря серьезно ослабит команду. Оба футболиста ранее отказывались от расторжения контрактов без компенсации. В «списке на вылет», по данным Ильева, также значатся Павел Горелов с Ильей Родиновым — клуб открыт к предложениям по этим игрокам.

Несмотря на текущую стабильность с выплатами, в клубе опасаются, что бюджет не потянет высокую зарплатную ведомость до конца сезона.

«Когда в "Черноморце" делали перезагрузку, освобождаясь от футболистов с личкой 1 млн руб., то изначально собирались брать новичков на 300-350 тыс. руб., однако в итоге ставки задрали. Делали приобретения и по 500 тыс. руб., и больше. Кроме того, есть информация, что один из потенциальных спонсоров, которого планировали привлечь через мэра города, пока колеблется в вопросе финансирования»,— сообщил инсайдер.

В пресс-службе клуба «Ъ-Новороссийск» сообщили, что суммы зарплатных контрактов игроков — коммерческая тайна, информацию оставили без комментариев.

Ранее «Ъ-Новороссийск» сообщал, что Новороссийский «Черноморец» уступил в первой домашней игре сезона против тульского «Арсенала» со счетом 1:2.