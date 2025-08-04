Bloomberg: Индия продолжает закупать нефть у России

Индийские компании продолжают покупать нефть из России, несмотря на давление США и ЕС, сообщает Bloomberg. По данным агентства, за минувшие выходные по меньшей мере четыре танкера выгрузили миллионы баррелей российской нефти на индийских нефтеперерабатывающих заводах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Punit Paranjpe / Reuters Фото: Punit Paranjpe / Reuters

Ранее Bloomberg сообщало, что несколько судов с российской нефтью стоят на якоре у западного побережья Индии, в их числе танкеры Achilles, Elyte, Destan и Horae. Все они должны были прибыть в порт Сикка еще в конце июля, но тогда разгрузка была отложена. В минувшие выходные три из них — Achilles, Elyte и Horae — выгрузили в порту Сикки почти 2,2 млн баррелей нефти Urals, предназначенных для частных индийских переработчиков Nayara Energy и Reliance Industries.

Еще один танкер Mikati, по данным Bloomberg, доставил в Индию около 720 тыс. баррелей нефти. В ближайшее время, отмечает агентство, в Сикке ожидается выгрузка еще 2,2 млн российской нефти.

Причиной задержки с выгрузкой сырья Bloomberg считает давление со стороны США и Европейского союза, направленное на ограничение торговли российским сырьем. 30 июля президент США Дональд Трамп заявил, что с августа введет в отношении индийских товаров 25-процентные импортные пошлины. В числе причин он указал тот факт, что Индия — один из крупнейших покупателей российских энергоносителей.

4 августа заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер заявил, что господин Трамп расценивает покупку российской нефти Индией как финансирование боевых действий на Украине.

Ранее президент США утверждал, что индийские власти решили прекратить закупать нефть из России. По данным ТАСС, правительство Индии не отдавало распоряжений НПЗ прекратить закупки российской нефти.

Кирилл Сарханянц