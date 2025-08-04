Белый дом обвинил Индию в спонсировании конфликта на Украине

Президент США Дональд Трамп расценивает покупку российской нефти Индией как финансирование боевых действия на Украине. Об этом заявил заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Ken Cedeno / Reuters Фото: Ken Cedeno / Reuters

Господин Миллер подчеркнул, что для США важны все способы достижения мира через «дипломатические, финансовые и иные инструменты».

«Он (господин Трамп.— “Ъ”) ясно сказал, что для Индии неприемлемо финансировать эту войну, покупая нефть у России»,— сказал господин Миллер в эфире Fox Business.

30 июля Дональд Трамп заявил, что с августа введет в отношении индийских товаров 25-процентные пошлины. Одной из главных причин стали крупные закупки Нью-Дели российских энергоносителей. Господин Трамп утверждал, что индийские власти прекратят закупать нефть из России, однако правительство Индии не отдавало подобных распоряжений НПЗ.