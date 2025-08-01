Bloomberg: танкеры с российской нефтью застряли у берегов Индии

Как минимум четыре танкера с российской нефтью стоят на рейде у западного побережья Индии, сообщает Bloomberg. Судна Achilles и Elyte, находящиеся под санкциями ЕС и Великобритании, стоят на якоре у города Джамнагара. Еще два танкера — Destan и Horae — несколько дальше от берега. Все они должны были прибыть в порт Сикка в конце июля, но разгрузка задерживается на неопределенный срок.

Причиной простоя Bloomberg называет давление со стороны США и Европейского союза, направленное на ограничение торговли российским сырьем. Как отмечает агентство, после угрозы президента США Дональда Трампа крупнейшие государственные нефтеперерабатывающие предприятия Индии приостановили закупки сырья из России. Речь идет о Indian Oil Corp, Bharat Petroleum Corp, Hindustan Petroleum Corp и Mangalore Refinery & Petrochemical Ltd.

На данный момент более 35% импортной нефти Индия получает из России. Однако учитывая угрозы США и ужесточение санкций ЕС, индийское правительство поручило нефтеперерабатывающим заводам проработать варианты поставок из других регионов, включая Западную Африку и Ближний Восток.