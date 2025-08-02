ТАСС: власти Индии не давали указаний прекратить закупки нефти у РФ

Правительство Индии не отдавало распоряжений нефтеперерабатывающим заводам (НПЗ) прекратить закупки российской нефти. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правительстве.

«Правительство не просило нефтеперерабатывающие заводы прекратить закупки российской нефти»,— сказал собеседник ТАСС.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что получил данные о намерении Индии прекратить закупать российскую нефть, отвечая на вопрос о торговых переговорах Вашингтона и Нью-Дели.