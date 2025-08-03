Полиция задержала приезжих за съемку видео на фоне горящей нефтебазы в Адлере

Сотрудники УВД по Сочи вместе с правоохранителями из федеральной территории Сириус задержали троих приезжих из Нижнего Тагила, которые сняли видео с горящей нефтебазой в Адлерском районе. Это следует из сообщения пресс-службы ГУ МВД России по Краснодарскому краю. Правоохранители установили возраст задержанных: 19 лет, 20 лет и 21 год.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МВД России по Краснодарскому краю

В отношении 20-летней девушки, снимавшей видео, составили протокол об административном правонарушении за «невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации» (ч. 1 ст. 20.6.1 КоАП РФ).

В видео, опубликованном пресс-службой ГУ МВД Кубани, молодые люди рассказали, что снимали ролик для личных целей и не хотели никого оскорбить. Одна из девушек подтвердила, что во время съемки они находились в состоянии алкогольного опьянения.

«Ъ» писал, что полиция Кубани проводит проверку из-за видео с горящей нефтебазой в Сочи, снятого подростками. В ролике две девушки и парень танцуют на фоне пожара под трек рэпера Эндшпиль «Малиновый рассвет».

Дмитрий Холодный