В Адлерском районе Сочи в результате падения БПЛА пострадала женщина

В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Пострадавшая обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. Сочинку госпитализировали в одну из больниц города. У нее обнаружили осколочные ранения. Пациентке провели стационарное обследование.

По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет.

Вячеслав Рыжков