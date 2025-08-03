В Адлерском районе Сочи в результате падения БПЛА пострадала женщина
В результате падения обломков БПЛА в Адлерском районе Сочи пострадала женщина. Об этом сообщает оперштаб Краснодарского края.
Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ
Пострадавшая обратилась к медицинским работникам после происшествия на улице Авиационной. Сочинку госпитализировали в одну из больниц города. У нее обнаружили осколочные ранения. Пациентке провели стационарное обследование.
По словам врачей, угрозы для жизни пострадавшей нет.