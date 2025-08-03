В Сочи сохраняется опасность формирования смерчей

В Сочи сохраняется действие штормового предупреждения. По данным метеорологов, 4 августа на территории города и федеральной территории Сириус прогнозируется комплекс неблагоприятных погодных явлений, передает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

Ожидаются сильные и проливные дожди, сопровождающиеся грозами, градом и шквалистым усилением ветра с порывами до 22 м/с. На малых реках возможны резкие подъемы уровня воды, в отдельных случаях — до неблагоприятных отметок.

Кроме того, на участке побережья от Магри до Веселого сохраняется вероятность образования смерчей над морем. В связи с ухудшением погодной обстановки все городские службы переведены на режим повышенной готовности, работу координирует оперативный штаб, созданный по поручению главы Сочи Андрея Прошунина.

Жителям и туристам рекомендовано воздержаться от нахождения у моря, рек и ручьев, избегать парковки транспорта в пониженных участках местности, под деревьями и вблизи временных сооружений. В случае чрезвычайных ситуаций необходимо обращаться по номеру 112.

Вячеслав Рыжков