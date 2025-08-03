В Сочи локализован пожар на нефтебазе

Возгорание на нефтебазе в Адлерском районе Сочи, произошедшее в результате падения обломков беспилотного летательного аппарата, было локализовано утром 3 августа. По данным кубанского оперштаба, возгорание началось в одном из резервуаров с нефтепродуктами объемом 2 тыс. куб. м и распространилось на соседний аналогичный резервуар.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Общая площадь пожара составила 362 кв. м. К 06:05 огонь в первом резервуаре был ликвидирован, а к 07:30 пожарные завершили локализацию на втором.

Также зафиксированы повреждения строений на улице Авиационной. По предварительной информации, обломки беспилотника вызвали возгорание в гаражном кооперативе — огнем было охвачено около 40 кв. м, в том числе вторые этажи нескольких зданий. Пожарные оперативно справились с возгоранием.

Дополнительно поступало сообщение о возможном пожаре в торговом объекте. Информация не подтвердилась — признаков возгорания на месте обнаружено не было.

Вячеслав Рыжков