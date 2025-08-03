Центральные улицы Петербурга перекрыли из-за полумарафона «Северная столица»

В воскресенье, 3 августа, в центре Санкт-Петербурга введены масштабные ограничения движения транспорта. Причина — проведение ежегодного бегового полумарафона «Северная столица», сообщили в городском комитете по транспорту.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга Фото: Комитет по транспорту Санкт-Петербурга

В частности, с 00:00 до 23:59 для водителей полностью закрыт участок Миллионной улицы — от Дворцовой площади до набережной Зимней канавки. До 11:00 перекрытия действуют на Невском проспекте — от Дворцового проезда до Садовой улицы и на Гороховой — на участке от Малой Морской улицы до Адмиралтейского проспекта.

На период с 07:00 до 12:30 для автомобилистов также закрыты Троицкий мост и Петровская набережная — от Троицкого моста до Петроградской набережной. Помимо этого, ограничения вводятся при движении по набережной канала Грибоедова — от Ново-Конюшенного моста до Невского проспекта, Петроградской набережной — от Петровской набережной до Сампсониевского моста, набережной Кутузова — от Литейного моста до Дворцовой набережной, по Мытнинской набережной и еще по ряду адресов.

В связи с проведением спортивного мероприятия и перекрытием ряда улиц в центре Петербурга будут временно изменены маршруты наземного пассажирского транспорта, уточнили в комтрансе.

Ранее «Ъ-СПб» писал о дорожных перекрытиях из-за капитального ремонта дорожного полотна на Невском проспекте. Основные работы на главной городской магистрали пройдут с 13 по 27 августа.

Андрей Цедрик