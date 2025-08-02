Главные новости за 2 августа. Кубань, Крым, Адыгея

В ночь на субботу над территорией Краснодарского края был сбит 31 БПЛА, еще 11 были сбиты над акваториями Черного и Азовского морей и один — над Крымом.

В очереди на досмотр со стороны Тамани скопилось около 2 тыс. транспортных средств, время ожидания составляет около четырех часов.

Заплыв «Морская миля» в Геленджике из-за ухудшения погоды перенесен на воскресенье.

В Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий до 17:00 вторника введен режим повышенной готовности.

Строители подземного перехода на улице Дзержинского в Краснодаре столкнулись с необходимостью переноса газовых сетей.

В Краснодаре хулигана оштрафовали за «голую велопрогулку».