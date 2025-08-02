В Новороссийске в связи с ухудшением погоды введен режим повышенной готовности

В Новороссийске в связи с ухудшением погодных условий с 15:00 субботы до 17:00 вторника введен режим «Повышенная готовность». Об этом через свой Telegram-канал сообщил глава города Андрей Кравченко.

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Он уточнил, что все специалисты коммунальных и дорожных служб совместно со Службой спасения при необходимости готовы оперативно отрабатывать поступающие заявки.

В режиме повышенной готовности находятся сотрудники местных администраций, ЕДДС, пожарной охраны, МЧС, полиции, ресурсоснабжающих организаций и городской больницы.

В Краснодарском крае объявлено штормовое предупреждение. Вплоть до понедельника местами на Кубани ожидаются сильные дожди, в том числе в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20–25 м/с. На участке от Анапы до Магри есть опасность формирования смерчей над морем.

Михаил Волкодав