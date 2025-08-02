В Краснодаре оштрафовали хулигана за «голую велопрогулку»

Жителя Краснодара привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве за то, что он катался на велосипеде голым. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Кубани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани

Любителем голой езды занимались сотрудники Центра по противодействию экстремизму.

Свой поступок 44-летний житель Краснодара объяснил желанием получить острые ощущения.

На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, что перед тем, как оштрафовать за мелкое хулиганство, полицейские уточняют, у нарушителя, не является ли он участником запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ.

Михаил Волкодав