В Краснодаре оштрафовали хулигана за «голую велопрогулку»
Жителя Краснодара привлекли к административной ответственности по статье о мелком хулиганстве за то, что он катался на велосипеде голым. Об этом сообщает пресс-служба ГУМВД по Кубани.
Фото: пресс-служба ГУМВД по Кубани
Любителем голой езды занимались сотрудники Центра по противодействию экстремизму.
Свой поступок 44-летний житель Краснодара объяснил желанием получить острые ощущения.
На видео, опубликованном в Telegram-канале ведомства, видно, что перед тем, как оштрафовать за мелкое хулиганство, полицейские уточняют, у нарушителя, не является ли он участником запрещенного в России экстремистского движения ЛГБТ.