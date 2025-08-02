Строительство подземного перехода в Краснодаре потребует переноса газовых сетей

Строители подземного перехода на улице Дзержинского в Краснодаре столкнулись с необходимостью переноса газовых сетей. Об этом сообщает администрация города.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Краснодара Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Речь идет о строящемся подземном переходе на пересечении улиц Дзержинского и Нахимова (район пара им. 300-летия полиции России возле университета МВД).

В настоящий момент подрядчик отстает от графика из-за обнаружения на месте строительства грунтовых вод.

«С грунтовыми водами вопрос решили. Сейчас возникла необходимость переноса газовой сети. Эту задачу необходимо решить в кратчайшие сроки, ведь этот переход имеет огромное значение для жителей города, поскольку позволит оптимизировать движение транспорта по Дзержинского и обеспечит их безопасность», — приводит пресс-служба слова главы города Евгения Наумова, сказанные в ходе субботнего объезда.

В своем Telegram-канале градоначальник написал, что поручил организовать встречу с представителями газовой службы, чтобы решить вопрос с газом в ручном режиме.

Работы по строительству подземного перехода ведутся круглосуточно. Их планируют завершить до конца года.