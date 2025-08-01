Главные новости за 1 августа. Ростов-на-Дону и область

В Ростовской области после ночной атаки беспилотников повреждены четыре частных домовладения.

В Ростове-на-Дону правоохранители установили, что директор одной из внешнеэкономических компаний является подставным руководителем. В 2024 году житель столицы региона предоставил свой паспорт для регистрации в реестре юридических лиц за вознаграждение 20 тыс. руб. При этом фактически никакого отношения к деятельности компании он не имел.

Администрация Ростова-на-Дону выделила 14,4 млн рублей на праздничное оформление города к 276-летию со дня основания. К празднику в городе планируют установить композиции из флагов и световые консоли «Вихрь» на Ворошиловском мосту и мосту на пр. Стачки. По всей территории города разместят отдельно стоящие рекламные конструкции.

Временно исполняющим обязанности главы администрации Песчанокопского района Ростовской области стал Алексей Кравцов. Причиной кадровых перестановок послужила отставка действующего главы — Игоря Апольского.

Мировой суд Ростова-на-Дону оштрафовал ГУП РО «УРСВ» на десять тыс. руб. за невыполнение предписания надзорного органа. Предприятие получило предписание об устранении нарушений обязательных требований в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения, которое выполнило не в полном объеме.

На большей части Южного и в Северо-Кавказском федеральных округах в августе 2025 года количество осадков будет ниже климатической нормы. На Дону и Кубани ожидается около 41-43 мм осадков, что составит только 80% от нормы